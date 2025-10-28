«Жена придурка»: какую информацию выдает Google о Елене Зеленской

Пользователи Сети столкнулись с необычным явлением. В поисковике Google супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена находится по запросу «жена придурка».

Сайт «Страсти» решил убедиться в реальности этой истории и ввел необходимый ключ в строчку поиска. После этого страница обновилась и на ней появилась информация о первой леди Украины.

Также чуть ниже появились самые популярные запросы, связанные с Еленой Зеленской. Так, пользователей интересует, где на данный момент находится супруга президента Украины и как ее называют.

Ранее пользователи Сети заметили оплошность, которую допустил Владимир Зеленский у себя в блоге. Украинский глава сделал репост видео модели OnlyFans. Какое-то время ролик висел на странице у президента, однако потом он внезапно исчез.