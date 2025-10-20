Владимир Зеленский сделал репост видео украинской модели OnlyFans и сразу удалил

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал репост видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон. Однако практически сразу он удалил ролик со своей страницы. На это обратили внимание в агентстве Ura.ru.

Сообщается, что публикация с Анной появилась в аккаунте Зеленского ненадолго. Как только об этом стало известно, видео оперативно удалили. Но поклонники модели успели сделать скриншоты, а также оставить комментарии.

По данным источника, ранее с Владимиром Зеленским связывалась другая модель Светлана Дворникова. Она просила отменить в стране уголовную ответственность за съемку контента с возрастным ограничением 18+. Ее предложение было передано парламенту.

Отметим, что Владимир Зеленский женат с 2003 года. Его супругой является Елена Зеленская. Она была автором и сценаристом студии «Квартал-95». Они воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Ранее артист балета Сергей Полунин передал портретом Владимира Путина привет Зеленскому.