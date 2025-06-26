Опубликовано 26 июня 2025, 15:341 мин.
Жена Пашиняна заплатила за три дня отдыха в Турции более 100 тыс. долларов
© EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News
Стало известно, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна отдохнула в Турции за 100 тыс. долларов. Такую сумму Анна Акопян отдала за три дня.
О тратах первой леди Армении сообщает РЕН ТВ.
Известно, что жена Пашиняна останавливалась в пятизвездочном отеле в Анталье. Президентский люкс обошелся в 6 тыс. евро за ночь.
Также Анна тратила деньги на ванны с шампанским, личных инструкторов по йоге, прислугу, аренду яхт. Курортный комплекс, где она останавливалась, был построен в 2009 году и связан с предпринимателем Тельманом Исмаиловым.
Весной сообщалось о краже золота из квартиры пресс-секретаря Пашиняна. Речь идет о кольцах, серьгах и колье, стоимость которых составляет почти 7 тыс. долларов.