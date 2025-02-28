Журналист-расследователь Ксавье Пуссар заявил, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле является мужчиной. По его словам, под личностью Брижит Макрон скрывается ее родной брат Жан-Мишель Тронье.

Как пояснил Оуэнс, доказательством его слов является фотография 18-летнего Жан-Мишеля, сделанная в Иезуитской школе, где он учился.

«В нашем распоряжении есть справочник и список, подтверждающие, что это один и тот же человек. Мы садимся рассматривать новое фото Жан-Мишеля Тронье и замечаем некоторые отличительные черты, которые не должны оставить ни у кого сомнений», – приводит слова журналиста LeParisien.

В частности, он обратил внимание, что в уголке рта и на подбородке у Брижит и Жан-Мишеля есть идентичные родинки. Кроме того, журналист напомнил, что китайское приложение для распознавания лиц, с помощью которого в КНР работает система кредитования, уверенно указывает, что Брижит и Жан-Мишель – это один и тот же человек.

О судьбе настоящей Брижит Ксавье Пуссар распространяться не стал.

Ранее французская журналистка Наташа Рей, которая назвала первую леди Франции мужчиной, обвинила Брижит Макрон в подделке документов. Сейчас Рей просит предоставить ей политическое убежище в России.