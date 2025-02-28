«Это один и тот же человек»: раскрыто, кто скрывается под именем Брижит Макрон
© Yann Guillo / Starface/STARFACE PHOTO /East News
Журналист-расследователь Ксавье Пуссар заявил, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле является мужчиной. По его словам, под личностью Брижит Макрон скрывается ее родной брат Жан-Мишель Тронье.
Как пояснил Оуэнс, доказательством его слов является фотография 18-летнего Жан-Мишеля, сделанная в Иезуитской школе, где он учился.
«В нашем распоряжении есть справочник и список, подтверждающие, что это один и тот же человек. Мы садимся рассматривать новое фото Жан-Мишеля Тронье и замечаем некоторые отличительные черты, которые не должны оставить ни у кого сомнений», – приводит слова журналиста LeParisien.
В частности, он обратил внимание, что в уголке рта и на подбородке у Брижит и Жан-Мишеля есть идентичные родинки. Кроме того, журналист напомнил, что китайское приложение для распознавания лиц, с помощью которого в КНР работает система кредитования, уверенно указывает, что Брижит и Жан-Мишель – это один и тот же человек.
О судьбе настоящей Брижит Ксавье Пуссар распространяться не стал.
Ранее французская журналистка Наташа Рей, которая назвала первую леди Франции мужчиной, обвинила Брижит Макрон в подделке документов. Сейчас Рей просит предоставить ей политическое убежище в России.