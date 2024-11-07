Земфира* и Макаревич* лишатся заработков в России: в Госдуме готовят новый законопроект

Вячеслав Володин анонсировал закон, ограничивающий заработки иноагентов в РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что скоро в нижнюю палату поступит законопроект, предусматривающий ограничения на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам.

Согласно анонсу, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые артисты-иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. К ним относятся произведения науки, искусства и литературы, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- и телеэфирах, а также товарные знаки.

Вячеслав Володин заявил, что к рассмотрению законопроекта депутаты могу приступить уже на следующей неделе.

Он добавил, что ограничения могут коснуться и тех, кто не признан иноагентом, но «негативно высказывается по отношению к России». Такой категории граждан планируют ограничить обогащение за счет сдачи или продажи недвижимости в России.

Ранее мы писали о том, что спикер Госдумы Володин обвинил фильм «Интердевочка» в развале СССР.

*признаны иноагентами на территории РФ.