Вина в развале СССР лежит на фильме «Интердевочка». Таким мнением поделился спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

Запись пленарного заседания появилась на странице «ВКонтакте» Дума ТВ. Во время выступления председатель нижней палаты парламента призвал обратить внимание на то, с чего началось разрушение Советского Союз.

«А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК КПСС, в 89-м году, вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали. Очереди в кинотеатр. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог — страны не стало», — заявил Володин.

Также спикер отметил, что после выхода фильма в стране стала популярна одна профессия, которую он не хочет называть в Госдуме.

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