Знает цену деньгам и не козыряет фамилией: 22-летний сын Михаила Круга ищет невесту

Александр Круг, сын российского певца и поэта Михаила Круга, принял участие в съемках телепередачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Наследника легендарного шансонье сопровождала мама Ирина.

В начале шоу закадровый голос объявил, что Александр — музыкант, актер, поэт и сын всеми известного певца. Однако последним фактом из своей биографии молодой человек не кичится. Кроме того, Круг рассказал о себе, что знает цену деньгам.

Будущих избранниц 22-летний жених предупредил, что мама Ирина — является главной женщиной в его жизни. Каждый праздник сын Михаила Круга проводит с семьей.

С мамой Александра побеседовали ведущие шоу. В разговоре с ними Ирина заявила, что считает себя хорошей мамой и не будет ревновать сына к невесткам.

Ранее жена и сын Михаила Круга упомянули, что постоянно слушают песни Филиппа Киркорова. По словам звездного семейства, композиции исполнителя сопровождают их в гастролях.