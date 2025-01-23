Застреливший двух чернокожих в США оказался негром-нацистом

У 17-летнего стрелка, устроившего бойню в одной из школ Нэшвилла, штат Теннесси, обнаружили манифест с описанием его взглядов и мотивов преступления. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Напомним — атака на школу произошла днем ранее, 22 января. Нападавший по имени Соломон Хендерсон открыл огонь по ученикам и застрелил двоих — оба они оказались темнокожими, как и сам стрелок. После совершения теракта юноша покончил с собой.

В его записях, найденных при обыске, был обнаружен подробный план учебного заведения, фотографии оружия и рассуждения о том, почему нападавший планировал свое злодеяние. Они показывают достаточно парадоксальную картину — террорист оказался негром, который ненавидит негров, отрицает Холокост и интересуется евгеническими теориями. Кроме того, он вдохновлялся другими известными стрелками (включая Мэттью Крукса, несостоявшегося убийцу кандидата в президенты США Дональда Трампа):

«Разница между хорошими и плохими преступниками зависит от того, насколько хорошо они были одеты. Это зависит от того, какое оружие они использовали. Это зависит от их позы, их голоса, их плана нападения. Это зависит от их роста, структуры костей, процента жира в организме, стрижки. Это зависит от того, кто был их жертвой», — приводит издание выдержки из писаний Хендерсона.

Также нападавший питал активное отвращение к самому себе. «Все мои друзья [в реальной жизни] переросли меня, ведут себя так, будто они меня [черт возьми] не знают. Стать мной было так [черт возьми] унизительно. Вот почему я с каждым днем все больше отстраняясь», — писал юноша.

Наконец, убийство чернокожих и в конечном итоге самого себя Хендерсон видел благородным знаком — он утверждал, что желает «более чистого мира» и был уверен, что выполнит свой долг «помощи арийской расе».

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