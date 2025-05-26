«Он эгоист вообще»: старшая дочь раскрыла правду о многоженце Иване Сухове

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна рассказала о своем отце. По словам девушки, ее папа – эгоист, и много фактов о жизни он придумывает, чтобы создавать определенный образ для общественности.

Анна отметила, что не все, что рассказывал Иван, является правдой. На самом деле в доме не все так строго. Например, он не навязывает свою точку зрения детям. Старшая дочь Сухова подчеркнула – у всех есть выбор. Когда ей исполнилось 18 лет, она решила строить жизнь по своим правилам, и так же поступят ее сестры. По словам девушки, им не обязательно выходить замуж за мужчину, которого выберет отец.

Также Анна поделилась, что Сухов не всегда был таким радикальным в плане семейных ценностей. Он менялся постепенно. И девушка считает, что он приврал, когда сказал, что уже в 16 лет у него были дети. Дочь Ивана никогда не видела подтверждения этим словам.

«Мой папа был не таким раньше. Он к этому шел годами. Он свою жизненную позицию долгие годы менял, и я видела, как все это менялось. Он был не особо уверен, и я думаю, он глубоко запутался», - рассказала Анна на YouTube-канале Димы Кэша.

По словам девушки, никого замуж Иван еще не выдал. Также она отметила, что, несмотря на негатив в Сети, в доме у Сухова все счастливы. Жены с ним добровольно, а дети всю жизнь находятся в этой обстановке, поэтому не видят в этом ничего плохого.

«Он эгоист вообще, очень высокого о себе мнения, потому что все его дети, жены тоже его пожалели, какое у него детство трудное было. И он на них, как я думаю, самооценку немножко поднял», - заявила дочь Сухова.

Ранее у Ивана Сухова родился тридцатый ребенок.