Заработал более миллиона долларов за жизнь: умер известный свин-художник Пигкассо

Один из самых необычных художников современности свин Пигкассо ушел из жизни. Он запомнился людям своей головокружительной историей успеха, заработав за все время творчества более миллиона долларов, передает Telegram-канал Baza.

Работы свинье пользовались огромной популярностью у ценителей современного искусства. Они уходили по 25 тысяч долларов за штуку. Среди тех, кто является обладателями редких экземпляров, есть актер Джордж Клуни и теннисист Рафаэль Надаль. Кроме того, Пигкассо сотрудничал с известными мировыми брендами.

На деньги, которые зарабатывал свин, существовал целый заповедник в Южной Африке. Средства шли на закупку кормов, зарплату сотрудникам, оплату ветеринарных услуг и прочие нужды.

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