Хотел «замять» дело: отец Аббасова пытался договориться с родными убитого в Москве байкера

Следователь на суде об избрании меры пресечения Шахину Аббасову, обвиняемому в убийстве байкера в Москве, сообщил о попытке его отца договориться с родными умершего. Родственник Аббасова хотел «замять» уголовное дело.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Сам подозреваемый сообщил, что не собирался убивать – «так получилось». Он утверждал, что виноват один, другие «были не в курсе».

17 апреля уроженец Азербайджана напал на мотоциклиста после замечания по поводу парковки. Он ударил 24-летнего парня ножом, тот умер в больнице.

Прокуратура потребовала арестовать шестерых фигурантов дела. Все они были задержаны по дороге в Ростовскую область. Предположительно, мужчины могли совершать и другие преступления, их действиям дадут правовую оценку.

Ранее мать убитого рассказала, что он планировал свадьбу летом.