«Запомнится на всю жизнь»: Плющенко высказался об атмосфере на инаугурации Путина

Евгений Плющенко рассказал о потрясающей атмосфере на инаугурации Путина. Фигурист пообщался с корреспондентом 360.ru.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. На инаугурации побывали многие политики, артисты и спортсмены. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что народ доверяет президенту и уважает его.

«Атмосфера [на инаугурации] была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой. Даже мимо проходит, и от него веет уверенностью, энергетикой», – заявил фигурист.

Евгений признался, что не в первый раз находится на инаугурации Владимира Владимировича. Он отметил, что это «запомнится на всю жизнь».

Напомним, что церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. Инаугурация всегда проходит по определенным правилам. Церемонии предшествует долгая и тщательная подготовка. Но сама церемония занимает не больше часа. Все рассчитывается по секундам — как открываются двери, как в залы Кремлевского дворца вносят Конституцию, знак президента, флаг России и президентский штандарт.

Ранее мы писали о том, что Валентина Матвиенко пришла на инаугурацию Путина в красном облегающем платье.