Занимался дистрибуцией журнала: дочь крупного бизнесмена плюнула на плакат ВС РФ

Студентка Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Александра Дорошенко плюнула на плакат о контрактной службе в Армии России. Журналисты Regnum выяснили, что девушка является дочерью крупного московского предпринимателя Романа Дорошенко.

Компания бизнесмена занималась дистрибуцией журнала «Бурда». Сам он был коммерческим директором ЗАО «Издательский дом «Бурда». Дорошенко вел успешно свои дела. Он был номинирован на премии за увеличение оборота продаж, а также за инновационный подход к распространению изданий партнеров. Сейчас у предпринимателя тоже есть дело, связанное с печатной продукцией.

Дочь бизнесмена попала в неприятную ситуацию, плюнув на плакат ВС РФ. Ролик с девушкой появился в Сети. После его публикации Александра записала извинения, но сделала это в издевательской форме.

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