Возмутил тот факт, что спортсмены ничего не делают: «Ветераны России» призвали футболистов помочь бойцам СВО

Российские футболисты делают многомиллионные подарки своим возлюбленным, однако могли бы часть средств отправлять на помощь бойцам СВО, считают представители движения «Ветераны России».

Они обратили внимание на то, как экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко дом за 190 миллионов рублей. Не остался без внимания и подарок Павла Мамаева супруге, ей футболист купил машину за 30 млн рублей.

В то время как спортсмены ведут шикарную жизнь, бойцы СВО стоят на страже Родины и рискуют ей, передает слова общественников Life.ru. Поэтом они обратились в РФС с предложением поддержать инициативу по оказанию помощи военным. «Ветераны России» считают, что футболисты должны передавать часть своих гонораров на поддержку армии в зоне СВО.

Ранее общественники обратились к певцу Валерию Меладзе и его брату Константину. Они попросили их высказаться на тему спецоперации.