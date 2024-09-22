«Позавчера его видел в магазине, здоровались»: съевший человеческое сердце маньяк вернулся из зоны СВО

Дмитрий Малышев, осужденный за каннибализм и убийство, вернулся домой. Мужчина отправился из колонии в зону СВО, а оттуда, получив ранение, был доставлен в Волгоградскую область, откуда он родом.

О возвращении маньяка журналистам рассказал глава Рахинского сельского поселения. Он совсем недавно видел Малышева, которого отправили лечиться домой. Осужденный, несмотря на ранение, намерен в скором времени покинуть малую родину. По словам чиновника, мужчина направится в зону боевых действий.

«У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались», — сообщил глава сельсовета Telegram-каналу Газета.Ru.

Малышева приговорили к 25 годам колонии в 2015 году. Его признали виновным в убийстве гвоздодером уроженца Таджикистана. Маньяк расправился с жертвой, а после употребил в пищу ее сердце вместе с овощами. В прошлом году Дмитрий подписал контракт и отправился служить на фронт.

Ранее отбывающий пожизненный срок маньяк Федор Продан попросился на СВО штурмовиком. Он является племянником и подражателем «домодедовского упыря».