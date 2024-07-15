СМИ выяснили, как будут охранять Карла III после покушения на Дональда Трампа

Безопасность короля Британии Карла III на общественных мероприятиях усилят после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Evening Standard.

По информации источника, 17 июля монарх планирует поучаствовать в торжественной церемонии открытия первой сессии нового парламента, в ходе которой выступит с тронной речью. Известно, что король чаще всего приезжает на церемонию в Вестминстерский дворец в карете.

Журналисты выяснили, что по пути из Букингемского дворца безопасность Карла III обеспечат сотни полицейских. Они займут правительственную улицу Уайтхолл, а также прилегающие к ней улицы. На крышах зданий будут размещены снайперы, а у входа в парламент уже устанавливают ограждения. Уточняется, что подход к зданию ограничат в ближайшие дни.

Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании 13 июля. В результате стрельбы политик был ранен в ухо. Его вывели со сцены сотрудники секретной службы США, а сам стрелок был ликвидирован. Известно, что во время ЧП погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.

Позднее Мелания Трамп прервала молчание после покушения на супруга.