«Законопослушный гражданин»: выяснилось, почему экс-вокалист Modern Talking не выступает в России

Экс-вокалист легендарного поп-дуэта Modern Talking Томас Андерс, который в настоящее время ведет сольную карьеру, отказывается выступать в России и на Украине из-за политической ситуации. Об этом рассказал работавший с ним продюсер Владимир Ничипорук.

«Он не хочет вступать ни там [в России], ни там [на Украине]. Собственно, это и понятно — это европейская политика, он здесь — артист своей страны. Какую повестку их правительство диктует, такой он и придерживается. Он законопослушный гражданин…», — приводит его слова RTVI.

Ничипорук также отметил, что решение отказаться от гастролей в России далось ему нелегко, поскольку именно здесь у него находится одна из самых активных группировок поклонников. Продюсер заверил, что Андерс ждет окончания боевых действий, чтобы вновь начать давать концерты.

Ранее мы писали о том, что в райдер Андерса входят 20 кг льда и дорогой алкоголь.