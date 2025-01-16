20 кг льда и дорогой алкоголь: раскрыт райдер солиста поп-группы Modern Talking

Солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс рассматривает предложения выступить в России. Поп-артист просит гонорар в размере 3,7 млн рублей без учета визы, проживания и перелета.

По данным Telegram-канала Baza, на визу, проживание в пятизвездочном отеле, перелет выполнение бытового и технического райдера потребуется еще примерно 25 тыс. евро.

В райдере музыканта самое главное — алкоголь и лед. Артист просит 20 кг пищевого льда, шампанское ценой в 60 тыс. рублей за бутылку, водку, два вида джина, импортное пиво и два вида вина. Из закусок: сырную и мясную тарелки, пиццу, фрукты и конфеты.

Группа Modern Talking была основана в 1984 году в Гамбурге. Является одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров.

До этого Марина Кравец раскрыла подробности концертного райдера, который оказался скромным. Артистка рассказала, что обязательным пунктом является капучино на миндальном молоке, причем на конкретном, «любимом».