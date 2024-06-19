Закончил Московское военное училище: кого хотят поставить на место главкома ВСУ Сырского
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Руслан Хомчак может вернуться на должность главкома ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, обсуждение замены Александра Сырского выходит на первый план.
«На место главнокомандующего вооруженными силами Украины может вернуться Хомчак», - сказал он. На заявление обратил внимание сайт mk.ru.
По словам Соскина, Хомчак был главкомом до начала СВО. Нынешнего главкома ВСУ Сырского он охарактеризовал как человека с довольно низким уровнем квалификации. При этом Хомчак, по его словам, является «более масштабной фигурой». Известно, что он закончил Московское высшее военное командное училище.
Telegram-канал «Резидент» узнал, что Офис Президента пока не собирается менять главкома. Вместе с тем «позиции Сырского среди боевых командиров продолжают падать». Он выглядит как слабый стратег, не способный управлять ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали журналистов НТВ в Горловке с помощью беспилотника. В результате погиб оператор Валерий Кожин.