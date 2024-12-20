Загадочно пропал в Сочи летом 2024 года: близким мужчины, которого признали погибшим, выдали пакет костей

Александра Кузнецова из Екатеринбурга, который пропал в Сочи, признали мертвым. Однако вместо тела близким погибшего выдали пакет с костями, передает Kp.ru.

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 7 июня. Он посадил семью на поезд до Санкт-Петербурга, а сам должен был через Адлер вернуться в родной город. Но в итоге мужчина исчез. Его поиски продолжались три месяца.

Осенью близких оповестили, что глава семейства погиб. Что стало причиной его смерти, не известно. Когда родные приехали в Сочи за телом, то удивились, что вместо него им отдали пакет с костями.

«Мы заказали грузовую машину за 184 тысячи рублей. Нам выдали пакет весом в 3,5 килограмма с останками, которые мы могли бы увезти на своем авто», — говорит отец Александра.

Ранее в Крыму случайно нашли тело мужчины, который жаловался на безразличие окружающих. Он говорил знакомым, что никому не нужен.