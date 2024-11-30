Задолжал ФНС 52 тысячи рублей: главный Дед Мороз России лишился резиденции в Великом Устюге
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Актер Андрей Балин, исполняющий роль Главного Деда Мороза России, больше не владеет резиденцией в Великом Устюге. Причиной тому стала задолженность перед Федеральной налоговой службой, передает Telegram-канал Mash.
Как стало известно журналистам, сотрудники ФНС на днях ликвидировали юридическое лицо, которое отвечало за управление резиденцией главного волшебника страны. На ООО повис долг в размере 52 тысяч рублей.
Компанией, которая управляла резиденцией, занималась ярославский депутат Татьяна Муромцева. Два года назад она была арестована по обвинению в финансовых махинациях и присвоении бюджетных средств. Деньги ей выдавались на развитие фонда.
Чуть позже в официальном Telegram-канале Деда Мороза сообщили, что сведения о долгах новогоднего волшебника не соответствуют действительности.
«Не верьте фейкам: новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге!» — написали в Telegram-канале Российский Дед Мороз.
Ранее сообщалось, что королева марафонов Елена Блиновская больше ничего не должна государству. Долг, который числился за блогершей, внезапно исчез.