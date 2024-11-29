Больше ничего не должна: у арестованной королевы марафонов Елены Блиновской полностью исчез долг

Королева марафонов Елена Блиновская больше ничего не должна государству. Долг, который числился за блогершей, исчез, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В настоящий момент Блиновская находится в СИЗО по делу о неуплате налогов. Однако, как заметили журналисты, никаких долгов у знаменитости больше нет.

Информация об огромной задолженности пропала с сайта. С чем это может быть связано, пока не известно. Журналисты связалась с налоговым юристом блогерши, но тот не прояснил ситуацию. Он заявил, что не знает, как это произошло.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо Елены Блиновской после признания ее банкротом. Через него блогерша получала выплаты от клиентов за свой «Марафон желаний».