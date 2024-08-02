Сняли неприкосновенность: сенатора от Тульской области подозревают в организации убийства

В Генпрокуратуре заподозрили члена Совета Федерации Дмитрия Савельева в причастности к организации убийства. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В связи с подозрением на причастность к организации убийства Генпрокурор России Игорь Краснов обратился в Совфед с просьбой о лишении неприкосновенности Савельева.

В отношении политика планируют провести полноценное расследование, пояснил источник издания.

Политика задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Вскоре глава комитета Совфеда по регламенту сообщил, что с него сняли неприкосновенность.

Дмитрий Савельев с 2016 года является сенатором от Тульской области, его полномочия истекают в сентябре. С ноября 2023 года стал членом Комитета по экономической политике. В конце 90-х возглавлял компанию «Транснефть» и входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики РФ.

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