Задержанного генерала Попова обнаружили на картине из коллекции Булгакова

Бывший замминистра обороны Павел Попов, которого недавно задержали по делу о хищении в парке «Патриот», был среди героев картин арестованного ранее экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает aif.ru.

Уточняется, что на Попова можно заметить на зафотошопленных репликах полотен к 100-летию советской и российской армии.

На одной из подобных картин, кроме генерала, изображены: арестованные экс-замминистра обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков; снятые с должности министр обороны Сергей Шойгу, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, заместители главы МО Татьяна Шевцова, Юрий Садовенко, Николай Панков и другие.

У Булгакова обнаружили картины, на которых уже бывшие представители ведомства показаны в виде чекистов, героев трудового народа и служащих армии.

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