Забыл закрыть дверь: явление чужачки на кухню заставило москвича вызвать полицию и подлить молоко ей в мюсли

Супружеская пара из Москвы пожаловалась на незваную гостью. Женщина вошла в чужую квартиру прямо через дверь, так как она была открыта. Члены семьи забыли проверить — заперто жилище или нет, после чего легли спать.

Неприятный сюрприз произошел утром, передает Газета.Ru. Супруги пришли на кухню и увидели там босоногую незнакомку, которая поедала мюсли. Глава семейства и его жена не стали поднимать шум, они спокойно вызвали полицию и сделали вид, что ничего не произошло. Мужчина даже подливал непрошенной гостье молоко в мюсли, чтобы она не ела их всухомятку.

Потом женщина взяла телефон и пропала. По данным СМИ, она отправилась к другим людям, взяла у них детский самокат и поехала на нем.

Как впоследствии выяснилось, незнакомка проживает в этом же доме, но на момент визита, видимо, перепутала квартиры. Кроме того, известно, что женщина ведет разгульный образ жизни.

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