Испугалась детского крика в лесу: женщина сообщила в полицию о пчеле-оборотне

Сотрудники правоохранительных органов совместно с охотоведами выехали по вызову в Ленинградской области. Женщина сообщила в полицию о нападении медведя на ребенка. Однако дикий хищник оказался на самом деле пчелой, передает Patrol.spb.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в Ломоносовском районе. Днем в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила, что слышала детские крики в лесу. Вместе с этим она предположила, что несовершеннолетнего хочет задрать медведь.

Когда стражи порядка с охотоведами прибыли на место, то никаких следов опасного зверя не нашли. А ребенок действительно кричал в лесу, но только после укуса пчелы. Малыш находился в лесу с мамой и папой. После нападения насекомого они сразу же поехали в аптеку.

Ранее в Москве пчелы сплели улей в квартире мужчины. Они пролетели внутрь через открытую форточку.