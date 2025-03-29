Заболевшие страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью: неизвестный вирус появился в России

В России появился новый вирус, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Заболевшие жалуются на высокую температуру и сильный кашель с кровью. Тесты на ковид и грипп при этом отрицательные.

Журналисты пообщались с одним из тех, кто заразился неизвестным вирусом. Девушка рассказала, что даже через неделю болезни и лечения приступы кашля сохраняются. А на пятый день у нее появилась кровь в мокроте.

В заключении пациентам пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ». При возникновении симптомов медики рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью. По одной из версии, неизвестным вирусом может оказаться микроплазменная пневмония. Официальных комментариев по данной ситуации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российская школьница умерла от неизвестного вируса. В случившемся винят врачей, которые назначили неправильное лечение.