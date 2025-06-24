«За убийство столько дают»: блогершу Битмаму приговорили к 7 годам колонии

Суд приговорил блогершу Валерию Федякину, известную как Битмама, к 7 годам колонии. Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева считает, что в данном случае не было оснований не дать отсрочку – у обвиняемой маленький ребенок.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Федякиной 24 июня. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Битмама будет отбывать наказание в колонии общего режима, пишет ТАСС.

Установлено, что Федякина обещала инвесторам высокую доходность от вложения в криптовалюту, но в итоге присваивала средства себе. Ущерб оценили в 2,2 млрд рублей. Девушка не признала вину. Ее счета и активы арестовали.

Член СПЧ Меркачева считает, что Битмаме вынесли «суровый, если не сказать жестокий приговор».

«За убийство столько дают. Она привлекается впервые, преступление экономическое, у нее маленькая дочка, рожденная за решеткой. И почему не дали отсрочку наказания до исполнения ребенку 14 лет? Она что - рецидивистка? Наркоманка? Она плохо относилась к ребенку? Нет и нет. Классический случай, когда, на мой взгляд, не было оснований не дать отсрочку», - написала правозащитница в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что блогеру Елене Блиновской не предоставили отсрочку от исполнения наказания, несмотря на маленьких детей. Меркачева в комментарии сайту «Страсти» заявила, что обычно примерно при тех же обстоятельствах женщинам дают меньший срок и предоставляю отсрочку.