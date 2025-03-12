«Ровно при тех же обстоятельствах обычно дают»: член СПЧ считает странным, что Блиновской не предоставили отсрочку
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала дело предпринимательницы Елены Блиновской, которой, несмотря на наличие малолетних детей, не предоставили отсрочку от исполнения наказания. Правозащитница считает, что ситуация нестандартная: другим женщинам при таких же обстоятельствах отсрочку предоставляют.
«Мне очень странно, что суд не дал отсрочку. Я считаю, что она ей полагалась. И не было никаких оснований эту отсрочку не дать. Я вообще считаю приговор Блиновской очень жестким. Отсутствие отсрочки, на мой взгляд, подчеркивает дополнительно эту жесткость. И ситуация как будто нестандартная, потому что ровно при тех же обстоятельствах примерных, только если это не известный блогер, женщине обычно и срок назначают меньше, и отсрочку дают», - сказала Меркачева.
Также член СПЧ отреагировала на появившиеся сообщения о том, что Блиновскую могут отправить в колонию во Владимирской области. Она допустила такой вариант и отметила, что это тоже одна из ближайших женских колоний.
«Еще могут в Тверскую область. Но это как варианты. Никто сейчас не скажет, в какую именно, потому что это становится известно в самый последний момент», - заключила Меркачева.
Ранее она рассказала о Можайской колонии, в которую могут отправить предпринимательницу. Член СПЧ заявила, что там очень суровые условия и у Блиновской возможны конфликты с женщинами.