«Ровно при тех же обстоятельствах обычно дают»: член СПЧ считает странным, что Блиновской не предоставили отсрочку

«Мне очень странно, что суд не дал отсрочку. Я считаю, что она ей полагалась. И не было никаких оснований эту отсрочку не дать. Я вообще считаю приговор Блиновской очень жестким. Отсутствие отсрочки, на мой взгляд, подчеркивает дополнительно эту жесткость. И ситуация как будто нестандартная, потому что ровно при тех же обстоятельствах примерных, только если это не известный блогер, женщине обычно и срок назначают меньше, и отсрочку дают», - сказала Меркачева.