78-летнему президенту Бразилии Луле да Силве провели операцию на мозге

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву прооперировали. Ему провели трепанацию черепа. Об этом сообщили в пресс-релизе больницы Сирио-Либанес, опубликованном на странице политика в соцсети.

В заявлении сказано, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Никаких осложнений у 78-летнего лидера Бразилии нет. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится под присмотром врачей в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что Лула да Силва поступил в больницу вечером 9 декабря. Президент жаловался на головные боли, поэтому ему были назначены обследования, которые показали внутричерепное кровоизлияние. Оно возникло в результате несчастного случая в октябре, когда политик травмировал голову в своей резиденции. Из-за этого он даже пропустил саммит БРИКС.

После МРТ президента Бразилии доставили в Сан-Паулу. Там произвели трепанацию черепа для дренирования гематомы.

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