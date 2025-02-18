«За муси-пуси»: россияне возмутились присвоением Кате Лель звания Заслуженного артиста

Присвоение певице Кате Лель звания Заслуженных артистов РФ не все оценили позитивно. Как сообщает 78.ru, многие россияне возмутились таким решением.

Свое несогласие с тем, что Лель данный статус действительно заслуживает, они выражали прямо в социальных сетях.

«90 процентов населения не назовёт имя этой „певицы“, какое может быть звание?», «Да уж, хиты так хиты. Муси-пуси, джага-джага. Охренеть. Если это хиты, с такими-то словами, то что тогда говорить о Великих. Как назвать тогда то, что пел, например, Магомаев и многие другие?» — приводит издание примеры комментариев.

Критика в адрес Лель прозвучала и от коллег по сцене — так, исполнитель Шура намекнул, что у нее не так много песен, которые стали популярными. Правда, вскоре затем он поспешил заявить, что никогда плохо не отзывался о Лель, а все якобы сказанные им слова ему приписали журналисты.

Ранее мы писали о том, что о присвоении певице звания Заслуженного артиста резко высказалась Вика Цыганова.