«На какой джаге сидят»: Цыганова резко высказалась о присвоении Кате Лель звания заслуженной артистки

Певица Виктория Цыганова резко высказалась о коллеге Кате Лель, которой присвоили звание заслуженной артистки России. Звезда раскритиковала творчество артистки в личном Telegram-канале.

На днях стало известно, что исполнительница хита «Мой мармеладный» стала заслуженной артисткой России. Катя Лель делилась своим счастьем. Но нашлись те, кто не поддержал звезду.

Виктория Цыганова опубликовала в соцсетях фото Кати в маске и с ошейником с шипами, а внизу написала все, что думает по поводу последних новостей.

«Столько сил и трудов она положила на алтарь своего творчества. В сердцах россиян навсегда остались её замечательные песни, посвящённые (елисейским полям) родине, её талантливому народу... Слушаю песни Кати Лель каждый день. Её тексты так актуальны, глубоки и полны смысла...» – написала Цыганова.

Далее она процитировала текст трека «Мой мармеладный» со словами «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага».

«Что касается всех этих регалий, мне всегда было любопытно, на какой джаге в России сидят ответственные за такие решения», – добавила звезда.

Напомним, что в марте 2023 года сама Цыганова говорила о том, что ей не нужны государственные звания заслуженной или народной артистки.

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