За гранью детской сказки: какую тайну скрывает голубой цвет волос Мальвины

Мальвина — персонаж знаменитой сказки про Буратино писателя Алексея Толстого. Писатель вдохновлялся произведением Карло Коллоди «Пиноккио», где также была девочка с голубыми волосами, и этот цвет автор выбрал не просто так.

Во многих зарубежных культурах голубой и синий цвета часто ассоциируются с миром мертвых. У Коллоди девочка с голубыми волосами — это дух или призрак, который живет в заброшенном доме, пишет канал arts_tobe — просто об искусстве.

Согласно сюжету, Пиноккио, когда бежал от разбойников, увидел в лесу дом, из окна которого показалась девочка с голубыми волосами и восковым личиком. На просьбу отпереть дверь она ответила отказом, пояснив, что внутри все умерли.

«Я не могу тебе отпереть, потому что я тоже умерла. Меня скоро повезут на кладбище», — говорится в сказке.

Толстой сделал своего персонажа не таким зловещим и превратил в куклу, которая живет в лесу со своим преданным псом Артемоном. Благодаря необычному цвету волос, она отличается от своих героев.

