Неудавшаяся карьера, измены мужа, рак: что пережила умершая в 53 года «советская Мальвина» Татьяна Проценко

Звезда фильма «Приключения Буратино» Татьяна Проценко скончалась четыре года назад. Многие до сих пор задаются вопросом, что же на самом деле случилось с актрисой, ушедшей в 53 года. Как оказалось, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом пишет Экспресс газета.

Татьяна Проценко получила всесоюзную известность после выхода фильма «Приключения Буратино» (1975) Леонида Нечаева. Она сыграла в картине Мальвину, на тот момент ей было всего семь лет. После успеха ленты девочку ждало большое будущее в кино: ее утвердили на главную роль в фильме «Про Красную Шапочку». Однако незадолго до начала съемок начинающая актриса упала с велосипеда, получив сотрясение мозга и травму спины, и врачи запретили ей сниматься. В результате звездный час настал для Яны Поплавской.

После школы Татьяна Проценко не стала развивать актерскую карьеру и окончила киноведческое отделение ВГИКа. Семейная жизнь знаменитости поначалу не складывалась: с первым мужем, сотрудником студии компьютерной графики Аркадием Дубининым, она рассталась из-за его измен. Брак не спасло даже рождение дочери Анны.

«Я долго терпела друзей мужа, его гулянки, его девушек. Потом ушла к маме. Развод переживала тяжело. Эта рана долго кровоточила. Не общалась с мужем несколько лет. Воспитывать дочь мне помогала моя мама», — делилась Татьяна Проценко.

Лишь во втором браке актриса обрела счастье. Ее избранником стал актер и журналист Алексей Войтюк, у пары родился сын Владимир. Но в 2018 году пришла беда: Татьяне Проценко диагностировали рак. После операции она вернулась к обычной жизни, но вскоре заболевание вновь стало прогрессировать. Позднее артистка также заразилась коронавирусом. Три года звезда «Приключений Буратино» боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

19 мая 2021 года Татьяна Проценко ушла из жизни в возрасте 53 лет. Печальную новость тогда подтвердил ее супруг: «Таня скончалась в реанимации в больнице».

Ранее муж Татьяны Проценко раскрыл причину смерти актрисы: «Ее сожгли изнутри».