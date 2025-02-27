За границей успех «Аноры» и российских актеров связали с усталостью от Украины

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой объяснили успех фильма «Анора» и его номинацию на премию «Оскар». Автор отметил — люди устали от темы Украины, поэтому и хорошо восприняли проект с российскими актерами.

Об «Аноре» активно заговорили еще в конце 2024 года после Каннского кинофестиваля, и спустя несколько месяцев обсуждения киноленты не утихают. Сейчас проект претендует на «Оскар». Статуэтки могут забрать и члены основного каста, в том числе Юра Борисов за роль второго плана. И, как считает британский кинообозреватель, шансы довольно велики.

По данным источника, успех фильма показал - никакой отмены русской культуры нет. И это вызывает недовольство украинцев. Впрочем, мир уже от этого подустал, уверен автор.

«Мы начинаем наблюдать усталость от [темы] Украины. Люди устали говорить о конфликте и стараются по возможности избегать его упоминаний», - отметил британский журналист.

Напомним, что церемония премии «Оскар» состоится 3 марта.

Ранее портал «Страсти» рассказал о конкурентах Юры Борисова на «Оскар».