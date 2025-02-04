Три американца и британец против одного русского Юры: что известно о конкурентах Борисова на премию «Оскар»

3 марта состоится 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». И если в предыдущие годы в России многие предпочитали игнорировать это мероприятие, то в этот раз у отечественных зрителей есть повод включить трансляцию, ведь впервые в номинации «Лучший актер второго плана» представлен русский актер Юра Борисов. И пока сам Юра судорожно готовит речь на английском языке, портал «Страсти» рассказывает — кто составляет ему конкуренцию и есть ли у него шансы на победу.

За что Юра Борисов номинирован на «Оскар»?

В 2024 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора», в котором в главной роли сыграл российский актер Марк Эйдельштейн. Впрочем, не он приковал все внимание зрителей и критиков в киноленте, а второстепенный персонаж в исполнении Юры Борисова. За считанные дни популярность артиста резко возросла как в России, так и за границей. Для публики он стал крашем, а для экспертов — открытием. Он уже получил премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Ассоциации кинокритиков Торонто, а также был номинирован на «Золотой глобус», но победу упустил. Правда, сильно не расстроился. Уже после церемонии он признавался, что переживал из-за необходимости произносить речь на английском языке.

«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал. Но я очень выдохнул, когда не пришлось», - делился Борисов с «Известиями».

Когда появился список номинантов на «Оскар» актер ехал в машине с семьей. Он рассказывал, что его жена так громко закричала от радости, что он даже не расслышал имена своих конкурентов. А зря, ведь в списке числится как минимум Киран Калкин, который как раз и обошел Юру на «Золотом глобусе».

Конкуренты Юры Борисова на премию «Оскар»

Всего за победу в номинации будут бороться пять актеров. Первый и один из главных конкурентов Борисова – 42-летний американец Киран Калкин. Его выдвинули за роль в фильме «Настоящая боль». Дебютировал он еще в 1990 году в комедии «Один дома», в котором сыграл вместе со своим братом Маколеем. Но в его тени не остался.