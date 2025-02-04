Три американца и британец против одного русского Юры: что известно о конкурентах Борисова на премию «Оскар»
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3 марта состоится 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». И если в предыдущие годы в России многие предпочитали игнорировать это мероприятие, то в этот раз у отечественных зрителей есть повод включить трансляцию, ведь впервые в номинации «Лучший актер второго плана» представлен русский актер Юра Борисов. И пока сам Юра судорожно готовит речь на английском языке, портал «Страсти» рассказывает — кто составляет ему конкуренцию и есть ли у него шансы на победу.
За что Юра Борисов номинирован на «Оскар»?
В 2024 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора», в котором в главной роли сыграл российский актер Марк Эйдельштейн. Впрочем, не он приковал все внимание зрителей и критиков в киноленте, а второстепенный персонаж в исполнении Юры Борисова. За считанные дни популярность артиста резко возросла как в России, так и за границей. Для публики он стал крашем, а для экспертов — открытием. Он уже получил премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Ассоциации кинокритиков Торонто, а также был номинирован на «Золотой глобус», но победу упустил. Правда, сильно не расстроился. Уже после церемонии он признавался, что переживал из-за необходимости произносить речь на английском языке.
«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал. Но я очень выдохнул, когда не пришлось», - делился Борисов с «Известиями».
Когда появился список номинантов на «Оскар» актер ехал в машине с семьей. Он рассказывал, что его жена так громко закричала от радости, что он даже не расслышал имена своих конкурентов. А зря, ведь в списке числится как минимум Киран Калкин, который как раз и обошел Юру на «Золотом глобусе».
Конкуренты Юры Борисова на премию «Оскар»
Всего за победу в номинации будут бороться пять актеров. Первый и один из главных конкурентов Борисова – 42-летний американец Киран Калкин. Его выдвинули за роль в фильме «Настоящая боль». Дебютировал он еще в 1990 году в комедии «Один дома», в котором сыграл вместе со своим братом Маколеем. Но в его тени не остался.
За плечами у Калкина более 40 работ, среди которых «Это все она», «Муви 43», «Наследники» и другие. Актер был номинирован на премию «Эмми» и трижды на «Золотой глобус», где в 2025 году одержал победу.
Второй конкурент — 55-летний американский актер Эдвард Нортон. Его отметили за роль в фильме «Полный неизвестный». Для него номинация на «Оскар» — это уже не новость, так как он трижды пытался одержать победу, но пока безуспешно.
Первым фильмом для Нортона стал «Первобытный страх» 1996 года. На экране он воплотил молодого заключенного социопата. Причем игра актера была настолько выдающаяся, что на заре карьеры его сразу же заметили киноэксперты и вручили ему «Золотой глобус». Также Эдвард известен зрителям по киноработам «Спасти рядового Райана», «Иллюзионист», «Бердмэн», «Невероятный Халк», «Бойцовский клуб».
Велики шансы забрать заветный «Оскар» и у 46-летнего американского актера Джереми Стронга. Его отметили в фильме «Ученик. Восхождение Трампа». Проект показывали на Каннском кинофестивале, но отзывы критиков он получил смешенные. Впрочем, несмотря на спорность самой картины, игру Стронга оценили по достоинству.
К слову, как и его конкуренты, Джереми довольно титулованный актер. За его плечами премии «Эмми», «Золотой глобус», «Тони», а также награда Гильдии киноактеров Америки. Но путь Стронга в Голливуд был крайне непрост. После окончания университета в 2001 году он зарабатывал, где придется, и на съемочной площадке появлялся только в качестве ассистента. Впервые его заметили только в 2006 году — тогда писатель Джон Патрик Шэнли предложил ему роль в своей пьесе. А еще спустя два года актер получил первую работу в кино.
Наиболее известные проекты с Джереми Стронгом — «Посланник», «Линкольн», «Судья», «Игра на понижение», «Наследники», «Джентльмены», «Море соблазна».
И последний конкурент Юры Борисова — Гай Пирс. 57-летний британский актер получил номинацию за роль в фильме режиссера Брэйди Корбе «Бруталист». Широкую известность он обрел благодаря проекту «Секреты Лос-Анджелеса», его запомнили как детектива Эдмунда «Эда» Эксли. Кроме того, довольно значимой картиной в карьере Пирса считается «Помни» режиссера Кристофера Нолана.
Стоит отметить, что изначально Гай был известен только в пределах Австралии, так как снимался для телевизионных сериалов страны. Однако в 1990 году ему предложили роль в нашумевшей в то время киноленте «Приключения Присциллы, королевы пустыни», и после этого о нем узнали в Голливуде. В фильмографии актера десятки проектов, среди них «Их поменяли телами», «Мементо», «Машина времени», «Смертельный номер», «Сказки на ночь». «Напролом», «Железный человек 3» и другие.
Мнение критика о конкурентах Юры Борисова
Мнения российских критиков по поводу того, кто может выиграть в номинации «Лучший актер второго плана», рознятся. Но многие сходятся в том, что конкуренты у Юры действительно серьезные. В беседе с порталом «Страсти» кинокритик Сергей Сычев отметил – для него среди номинантов есть явный победитель. И это, увы, не Борисов.
По словам Сычева, среди представленных актеров выдающуюся работу продемонстрировал Джереми Стронг.
«Из того, что я видел, чисто по-актерски, если кто и заслуживает награду в этой номинации, то это конечно Джереми Стронг. Блестяще воплотил Роя Кона в фильме «Ученик». Я совершенно был поражен тем, как это сыграно. Рой Кон – это один из самых печально известных людей в американской истории 20 века. Человек, который преследовал коммунистов, занимался репрессиями, политическими махинациями, интригами, шантажом. И Джереми Стронг при этом его играет и как суперзлодея и заставляет в него совершенно влюбиться, по-настоящему ему сочувствовать. Он создал иконический образ, по которому вообще люди будут знать, как выглядел и как себя вел этот человек», - заявил Сычев.
Впрочем, кинокритик понимает, что в связи с темой, которая поднимается в фильме «Ученик», далеко не факт, что Джереми будут судить за актерское мастерство.
«Понятно, что в Америке свой счет. И даже если фильм «Ученик» начнет кого-то побеждать в каких-то номинациях, то это будет связано не с его художественным качеством, которое высочайшее, между прочим, а с тем, что в целом Голливуд настроен против Трампа, и фильм «Ученик» будет проходить как антитрамповский», - поделился кинокритик.
Положительно Сергей Сычев отозвался и о Киране Калкине, который уже однажды обошел Борисова.
«Я видел его работу, Калкин, мне кажется, сыграл замечательно», - отметил киноэксперт.
Но и Юру Сычев не обделил вниманием. Он считает — номинацию актер получил заслуженно, хоть в самой «Аноре» и не показал что-то из того, чего от него не ожидали.
«Мне кажется, что Борисов все-таки получил номинацию во многом как-то по совокупности, потому что у него за несколько лет вышло несколько ярких именно международных работ. Прежде всего, конечно, это «Купе номер 6», которое стало большим хитом. Его как-то запомнили, полюбили. Он действительно тот русский, который всем нравится. И в «Аноре» играет сильно похожий образ. Он транслирует определенное амплуа и делает это очень здорово, очень талантливо. И несмотря на то, что в «Аноре», как мне кажется, Борисов ничего такого не показал из того, чего он не делал бы раньше, это действительно очень качественная работа, заслуживающая больших наград», - поделился кинокритик.
Кто поддерживает Юру Борисова?
Сейчас Юру Борисова поддерживают близкие, многие поклонники и коллеги, которые верят, что он сможет одержать победу. Одной из первых на номинацию актера отреагировала его жена Анна Шевчук. Услышав новости, она расплакалась от счастья. А уже после Борисов стал получать поздравления от фанатов и членов отечественного кинематографического сообщества.
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, комментируя достижения Юры, отмечал — все дело в его таланте.
«Помогли Юре Борисову его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — делился Машков с ТАСС.
Похвалил мастерство Борисова и режиссер Карен Шахназаров. И хоть сам «Оскар» он не считает чем-то особенным, удачи российскому актеру он все же пожелал.
Отечественные коллеги Юры отнеслись к его успеху за границей без зависти. Даже Александр Петров, который всегда мечтал попасть в Голливуд, отмечал — он очень рад за Борисова, так как считает его профессионалом и своим другом.
«Судьба распорядилась так потому, что он был готов и в профессии, и внутри себя. Я за него безумно счастлив и рад, и его успех только доказывает мою теорию», - рассказывал Петров «Кинопоиску».
Восторженно о Юре высказывался и Александр Метелкин. Он заявлял, что номинация его коллеги является достижением для всех жителей России.
«В кинематографе русский парень номинирован на «Оскар», это круто, это воодушевляет, значит мы все можем, значит у нас все может получиться на мировой арене. Мне приятно осознавать, что я живу в одно время с Юрой Борисовым», - делился актер.
Также о возможной победе на «Оскаре» Борисова говорили в Сети Никита Кологривый, Оскар Кучера, Ксения Собчак и многие другие. Вне зависимости от того, победит Юра или нет, поддержку он получает колоссальную. А сам он мечтает только о том, чтобы вся эта шумиха поскорее закончилась.
«Спасибо всем огромное за поддержку! Всем людям, кто пишет мне лично или пишет про меня. Я очень вам благодарен. Мне пока сложно что-то в моменте почувствовать. Наверное, это придёт позже. Но я очень рад. <…> Немножко хочется залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет. Потом встать и жить», - признался Борисов.