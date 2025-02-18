«Юрию Шатунову из Молдовы» запретили въезд в Латвию: подробности

Одному из самых известных двойников певца Юрия Шатунова Иону Ионицэ запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Байба Браже в аккаунте в соцсетях.

Причина запрета не озвучивается. Браже лишь упомянул, что Ион включен в список нежелательных лиц.

К слову, на 2025 год у артиста были запланированы концерты в Латвии, против которых высказывался продюсер Андрей Разин. Он заявлял, что будет судиться с организаторами, так как Ионицэ исполняет песни Шатунова незаконно.

Напомним, что еще при жизни Юрия Разин лично представил Иона публике. В 2018 году он выделил артиста среди других двойников звезды «Ласкового мая». После этого вокалиста стали называть «Юрием Шатуновым из Молдовы».

Ранее появилась информация, что Канье Уэсту могут запретить въезд на территорию России.