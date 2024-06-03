passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НЕОЖИДАННО
Опубликовано 03 июня 2024, 17:42
1 мин.

Яна Семакина из «Универа»: получившая славу в России актриса Анна Кузина помогает ВСУ

Звезда «Универа» Анна Кузина собирает в Киеве донаты на дроны для ВСУ.
Яна Семакина из «Универа»: получившая славу в России актриса Анна Кузина помогает ВСУ

© Скриншот сериала «Универ. Новая общага»

Актриса Анна Кузина, прославившаяся благодаря сериалу «Универ. Новая общага», переехала на Украину и занимается помощью ВСУ. Она собирает деньги для военных.

Кузина, которая сыграла в российском сериале «Универ» Яну Семакину, ведет социальные сети. В них девушка просит своих подписчиков отправлять донаты на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

Также Кузина публикует посты в поддержку ВСУ и отказалась от использования русского языка. Он общается со своими подписчиками исключительно на украинском.

Ранее французский наемник высказался о солдатах удачи, которые вступают в ряды ВСУ. Солдат назвал их «клоунами». По его словам, бойцы приезжают на фронт ради видео для TikTok. Они напрасно расходуют боеприпасы для красочных роликов.

Источник фото:Скриншот сериала «Универ. Новая общага»
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Универ
актриса