Яна Семакина из «Универа»: получившая славу в России актриса Анна Кузина помогает ВСУ

Актриса Анна Кузина, прославившаяся благодаря сериалу «Универ. Новая общага», переехала на Украину и занимается помощью ВСУ. Она собирает деньги для военных.

Кузина, которая сыграла в российском сериале «Универ» Яну Семакину, ведет социальные сети. В них девушка просит своих подписчиков отправлять донаты на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

Также Кузина публикует посты в поддержку ВСУ и отказалась от использования русского языка. Он общается со своими подписчиками исключительно на украинском.

Ранее французский наемник высказался о солдатах удачи, которые вступают в ряды ВСУ. Солдат назвал их «клоунами». По его словам, бойцы приезжают на фронт ради видео для TikTok. Они напрасно расходуют боеприпасы для красочных роликов.