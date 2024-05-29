Иностранные солдаты удачи вступают в формирования Вооруженных сил Украины преимущественно ради съемки видео для приложения TikTok. Об этом рассказал французский наемник в беседе с телеканалом France 2.

Подразделения ВСУ продолжают пополняться за счет иностранных бойцов. Один из легионеров рассказал журналистам, кто формирует эти отряды.

Так, по словам наемника из Франции, иностранцы приезжают на передовую ради видео для TikTok. Снимая ролики, солдаты удачи впустую растрачивают боезапас вооруженных сил.

«Они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами», — рассказал боец журналистам.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям. Она попросила Киев забрать военнопленных. Речь идет о сотнях человек.