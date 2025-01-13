«Я знал, что ты победишь»: Трамп опубликовал расшифровку разговора с Обамой на похоронах
© Rick Scuteri/Associated Press/East News
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп пересекся на похоронах Джимми Картера с бывшим главой Штатов Бараком Обамой. Между политиками состоялся небольшой разговор, расшифровкой которого миллиардер поделился в Сети.
Видео беседы опубликовал Telegram-канал Пул N3. Так, во время разговора Обама заявил, что был уверен в победе Трампа. По словам Барака, он сделал все, чтобы помочь Камале Харрис, но та все равно была ужасна.
Трамп, в свою очередь, заявил, что любой мог бы выиграть выборы у демократки. Также миллиардер рассказал, что ему известно о нестабильном психологическом состоянии Харрис.
«Мне рассказали ее люди, что она, видимо, слетела с катушек», — заявил республиканец.
Ранее суд в США вынес решение по делу о подлоге документов в отношении Трампа. Ему назначили безусловное освобождение.