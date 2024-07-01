«Представляет угрозу национальной безопасности»: американский ведущий призвал убить Дональда Трампа

В Соединенных Штатах во всю кипит предвыборная гонка, в которой соревнуются нынешний президент страны Джозеф Байден и претендент на этот пост Доналд Трамп. При этом некоторые очевидцы данного противостояния считают его недостаточно ярким и подливают масла в огонь. Так, например, американский ведущий Дэвид Аэронович фактически призвал к убийству республиканца, передает Telegram-канал Милитарист.

Журналист не побоялся подобной риторики и опубликовал совет действующему главе США в социальных сетях. В нем Аэронович заявил, что на месте Байдена поторопился бы и в прямом смысле слова покончил с миллиардером Трампом.

Приводя доводы в пользу своей точки зрения, ведущий написал, что республиканец представляет опасность не только для самого президента, но и для всей страны в целом.

«Если бы я был Байденом, я бы поторопился и убил Трампа на том основании, что он представляет угрозу национальной безопасности», — написал ведущий в своих социальных сетях.

Ранее политтехнолог Павел Дубравский высказался о президентских дебатах Трампа с Байденом. По мнению эксперта, выступление республиканца было чистой импровизацией.