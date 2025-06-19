«Я никогда не была и не буду куклой»: телеведущая молдавского ТВ в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры

Телеведущая молдаванского телевидения Юлия Федорова в прямом эфире обвинила о закрытии своей передачи «По фактам», которая велась на русском языке на телеканале Exclusiv TV, пишет ТАСС.

Федорова обвинила президента республики Майю Санду в цензуре и назвала современное ТВ страны местом «удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла». Как объяснила телеведущая, все дело в том, что Совет по телевидению и радио — один их молдавских госорганов — запрещает журналистам иронию в прямом эфире и ток-шоу.

«Свободный, критически мыслящий журналист, исполняющий свой долг в поисках истины, оказался зажат со всех сторон "демократическим" государством», — подчеркнула она.

В связи с этим она объявила о своем уходе с ТВ, так как не может работать в условиях, которые государство выдвигает к сотрудникам СМИ.

«Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема. По этой причине, я, возможно, временно вынуждена закрыть телевизионную страницу в своей жизни», — заключила Юлия Федорова.

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