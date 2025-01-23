Молдавия внезапно отказалась от участия в Евровидении-2025: известна причина

Представители Молдавии отказались от участия в международном музыкальном конкурсе Евровидение-2025. По словам директора телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску, решение принято в связи с низким интересом аудитории к мероприятию.

Кроме того, по его словам, сложная экономическая обстановка в Молдавии также не способствует участию страны в международных конкурсах, которые всегда требуют значительных затрат.

«В этом году мы откажемся от участия в Евровидении. Решение не было легким, но было необходимым в текущем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, включая снижение интереса аудитории и общего качества песен и выступлений», —приводит РБК слова Дурнеску.

Напомним, в 2024 году победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней The Code, поэтому в 2025 году Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Финал состоится 17мая. В 2024 году конкурс проходил в шведском Мальмё. Россия с 2022 года не принимает участие в мероприятии.

Ранее блогер Гоша Карцев, побывавший на Евровидении, заявил, что это мероприятие «надо запрещать». Он назвал происходившее на сцене уродством, безвкусицей и пошлостью.