«Я не хотел причинить тебе душевной боли»: Путин извинился перед Меркель за случай с лабрадором в Сочи

Президент России Владимир Путин извинился перед бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель за случай с лабрадором в Сочи. Он признался, что не хотел пугать ее собакой.

Журналисты спросили у главы государства про эту ситуацию после того, как Меркель описала ее в своих мемуарах. Экс-канцлер утверждала, что президент «эксплуатировал» ее страх. При этом сами журналисты назвали собаку «супердружелюбной».

Президент подтвердил случай с лабрадором Кони в Сочи. Путин не знал, что политик боится собак и сам ей об этом позже говорил.

«Если бы я знал, я бы никогда так не сделал. Мне хотелось создать непринужденную приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе, Германии, я там жил почти пять лет, к домашним животным относятся очень позитивно. Думал, ей будет приятно», - поделился президент России.

Позже Путин узнал, что в детстве Меркель укусила собака. Он предположил, что у нее осталась психологическая травма.

«Я извинился перед ней. Сказал: Ангела, извини, я не знал об этом… Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», - произнес президент. Соответствующие кадры приводит газета «Коммерсант».

Он пообещал, что в случае нового приезда политика в Россию этого не сделает. Однако Путин заметил: визит Меркель маловероятен.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер стала миллионершей после издания своих мемуаров. При этом книга должна поступить в продажу в том числе в России.