Бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала миллионершей после издания мемуаров

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала миллионершей благодаря мемуарам. За права на публикацию воспоминаний политика только на немецком языке издатели заплатили 1,5-1,8 млн евро.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Bild.

Гонорар Меркель за книгу «Свобода» сравнивают с гонораром экс-канцлера Гельмута Коля, который получил за воспоминания 2,5 млн евро. Полученная Меркель сумма «будет явно выше».

Известно, что книга поступит в продажу в 30 странах, в том числе в России и Китае. В Германии ее продают за 42 евро и спустя два часа в некоторых магазинах издание раскупили.

Также известно, что пенсия Меркель сейчас - 15 тыс. евро.

Она возглавляла немецкое правительство с 2005 по 2021 годы. Назначенная Меркель пенсия в 2,5 раза меньше ее зарплаты на посту канцлера, которая составляла 35 тыс. евро.