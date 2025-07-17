«Я не какая-то сумасшедшая»: что ждет россиянку, которая нелегально жила в индийской пещере с двумя детьми

Россиянка Нина Кутина, 8 лет нелегально прожившая вместе с двумя детьми в пещере в Индии, зарабатывала на жизнь продажей вегетарианских пирожков, а также предлагала роженицам свои услуги в качестве доулы.

После обнаружения местными полицейскими, женщину с детьми доставили в приют, откуда она написала сообщение родственникам с жалобой на то, что ее «домик в лесу» разрушили.

«Наша пещерная жизнь закончилась. Наш уютный удобный домик сломали. Нас поместили в тюрьму без неба, без травы, без водопада, с ледяным твердым полом, на котором мы теперь спим, чтобы защитить от дождя и змей», — приводит текст письма Kp.ru.

Полицейским Нина также заявила, что не боится змей. Она назвала рептилий своими друзьями. А в интервью местным СМИ жаловалась на несправедливость.

«Я не какая-то сумасшедшая. Никакая опасность нам не грозила. Девочки были счастливы, они купались в водопаде, у них было место для сна. Мы занимались творчеством, рисовали, лепили из глины», - заверила женщина.

Как выяснили журналисты, у Нины также есть двое сыновей, один из которых погиб в 2024 году, а второй мальчик проживает отдельно, но где точно, неизвестно. 13-летний ребенок является гражданином России.

Двух дочерей Нина родила в Индии и не зарегистрировала их существование. Семейство ожидает депортация в Россию.

По словам юриста Николая Алмаева, на Родине женщине не грозит разлучение с детьми. Российское законодательство не предусматривает наказания в данном случае.

«Сейчас ее депортируют в Россию, заставят оформить документы на детей. Дальше решать будут органы опеки», - сказал юрист.

Ранее 19-летний сын Децла рассказал, что два года жил в Индии и убегал от мачете.