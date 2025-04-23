19-летний сын Децла рассказал, что два года жил в Индии и убегал от мачете

Сын покойного певца Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, рассказал об участии в новом реалити «Выживалити. Наследники» телеканала «Пятница!». Антоний Толмацкий пошел по стопам отца и выступает под псевдонимом Juzeppe Junior. Парню 19 лет, и он только начинает свой путь.

Звездный наследник не боится испытаний, и у него уже был опыт жизни в жаркой стране. Он согласился стать участником шоу, съемки которого проходят на диком острове в Таиланде. Об этом стало известно «Страстям».

«Я легко согласился на участие — море, солнце, пальмы, спать есть где, еда, хоть и в ограниченном количестве, но будет. Я прожил два года в Индии. Не думаю, что это будет кардинально отличающийся опыт от того, когда маленький индус гоняется за тобой с мачете по дикому пляжу», – поделился Антоний.

Молодой человек надеется на то, что выиграет главный приз. Но не расстроится, если не победит.

«Кайф был бы победить. Выиграю бабки — будут важны бабки: закрою обучение, свожу любимых женщин (бабушку Ирину Толмацкую и девушку Диану — прим.ред.) на отдых. Вылечу — ну, зато отдохну! Я шесть лет никуда не ездил, только получил загранпаспорт», – добавил он.

«Выживалити. Наследники» выйдут в эфир «Пятницы!» уже этим летом.