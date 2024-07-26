«Я этих денег никогда не видел»: Хинштейн ответил на публикации о том, что его жена размещает рекламу в Instagram*

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отреагировал на публикации о том, что его жена размещает рекламу в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он заявил, что супруга не продает рекламу, а их взгляды на соцсеть разошлись.

«К сожалению, по вопросу Instagram* наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК, но пока безуспешно», - поделился парламентарий в своем Telegram-канале.

Он считает пользование соцсетью не нарушением закона, хотя признается – это не вызывает у него восторга.

«Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. (Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел)», - добавил Хинштейн комментарий в ответ на критику.

Он заявил, что продолжит убеждать супругу «проститься с инстой*». При этом депутат отметил: сделать это непросто, на жену сложно повлиять.

Ранее отмечалось, что жена Хинштейна, который предложил запретить рекламу в Instagram*, сама публикует ее в запрещенной соцсети. Женщина прокомментировала обвинения на странице во «ВКонтакте». Она заявила, что слово «реклама» в шапке профиля использовалось из-за ограничений для текста и не связано с рекламной деятельностью.

В июне Хинштейн рассказывал, что чиновница самарского Минздрава уволилась после скандала с оценками дочери.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена