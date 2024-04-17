«Это для нас большой сюрприз»: американский журналист высказался об интервью Карлсона с Дуровым

Американский журналист Джон Вароли заявил, что интервью с Павлом Дуровым было сюрпризом для США. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац».

Интервью Такера Карлсона с основателем мессенджера Telegram стало громким событием среды, 17 апреля. Павел Дуров сделал несколько заявлений и ответил на множество вопросов. Так, он рассказал, что спецслужбы США пристально следят за его соцсетью. Также он вспомнил о попытке ФБР завербовать одного из инженеров, чтобы получить доступ к системам и базам данных Telegram.

Политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли признался, что американское общество не ожидало выхода интервью с Дуровым.

«Мы абсолютно не знали, что будет такое интервью, это для нас большой сюрприз, приятный. Как известно, американская власть много лет сильно наезжает на Павла Дурова и его мессенджер «Телеграм», а он успешно сопротивляется. Очень интересно прояснить эту ситуацию», – поделился мнением Вароли.

Мужчина добавил, что руководство США хочет контролировать технологические компании и их ресурсы, в особенности корпорацию Meta* (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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