«Взяли не того брата»: Николай Дуров спрятал ключи от Telegram и пропал со связи

Стало известно, что брат основателя Telegram Павла Дурова Николай спрятал ключи шифрования от мессенджера. После задержания родственника во Франции он пропал со связи.

Об этом сообщает Kp.ru.

Экс-учитель Николая Дурова Сергей Рукшин писал сообщения, но тот не отвечает. Узнать реакцию Николая на происходящее не представляется возможным.

«Он не отвечает и на мои сообщения», - рассказал педагог.

Рукшин не исключает, что «это и был тайный план Дуровых на случай задержаний». Он заявил: лицо у платформы одно, а вот руки – другие.

Друзья Николая говорят, что ключи от Telegram были у Николая, в то время, как во Франции думали, будто все у Павла. «Взяли не того брата. Чисто шпионская комедия», - говорят источники.

По их словам, Николай уже не в Петербурге. Он может находиться в Дубае – ОАЭ его не выдадут, уверены собеседники.

Ранее выяснилось, что 79-летний отец Дуровых Валерий живет в Санкт-Петербурге. Павел не навещал родственника 7 лет. Журналисты звонили в квартиру, но мужчина не открыл дверь – говорят, он стал необщительным.

Соседи рассказали, что Валерий Семенович еле ходит, живет, как затворник. Пять лет назад он разошелся с женой – супруга с сыном съехали. Мужчина остался жить в двухкомнатной квартире в спальном районе города.